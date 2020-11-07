السعودية اليوم / بدء عملية تصويت المصريين في 13 محافظة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب



القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واس

بدأت اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة وتستمر إلى يوم غد، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ29.4 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2084 مرشحاً في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحاً أساسياً .

//انتهى//

11:28ت م

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القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسبدأت اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة وتستمر إلى يوم غد، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ29.4 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2084 مرشحاً في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحاً أساسياً .//انتهى//11:28ت م0021

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