شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: شفاء 433 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 407 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (407) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (19) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (433) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,966) حالة ولله الحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شفاء 433 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 407 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.