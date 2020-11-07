الإمارات تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة ، كما سجلت 4 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

