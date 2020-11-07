في قبضة رجال الأمن.. عصابات جمع الأموال وسرقة المواطنين والسطو على المحلات

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة من توجيه ضربات ناجحة لعدد من مرتكبي الجرائم.

ففي الرياض تم ضبط خمسة مقيمين امتهنوا جمع أموال بطريقة غير مشروعة ، كما تم ضبط 15 شخصاً تورطوا بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية وسرقة مركبات في الرس.

وفي الرياض أيضا تم ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان النار في الهواء داخل أحد الأحياء وفي الطرق العامة.

وفي القنفذة تم ضبط ثلاثة مواطنين تورطوا في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة.

كما تم ضبط أربعة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات في العاصمة.

وفي المدينة المنورة تم ضبط مواطن قام بصدم دورية مرور كما حاول الهروب من الموقع، كما تم ضبط مواطن امتهن استدراج قائدي مركبات خدمات التوصيل وسلب ما بحوزتهم وسلب المارة، وفي القنفذة تم ضبط مجموعة من الأشخاص في مشاجرة جماعية نتيجة مشادة كلامية بينهم.

