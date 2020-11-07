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تراجع أسعار النفط في التعاملات الصباحية
برنت يسجل 39.54 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
هبطت أسعار النفط، اليوم السبت، إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل ، بعد أن أججت زيادة حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا المخاوف من ضعف الطلب.
وبحسب رويترز، تراجع خام برنت 48ر1 دولار بما يعادل 62ر3 بالمئة إلى 45ر39 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65ر1 دولار أو 25ر4 بالمئة إلى 14ر37 دولار للبرميل.
وحقق كلا الخامين مكسباً أسبوعياً إذ صعد برنت8ر5 بالمئة وزاد الخام الأمريكي 3ر4 بالمئة
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