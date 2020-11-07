كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي إلكترونيا أو عبر الصراف

على مدى أكثر من 60 عامًا، يُقدّم alrajhibank ، خدمات عديدة للعملاء في السعودية، فيما يطرح الكثير سؤال “كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي إلكترونيا؟”، وهي خدمة يُقدمها المصرف الشهير في المملكة العربية السعودية، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة له في مناطق ومدن المملكة، دون الحاجة إلى زيارة أفرع البنك وخسارة الوقت والجهد، والتعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بسبب الاختلاط مع الآخرين.

وبدأ هذا البنك نشاطه عام 1957م، في العاصمة السعودية الرياض، فيما كان عام 1978م، علامة فارقة في المصرف الذي يتعامل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إذ قرر دمج جميع المؤسسات التي تحمل اسمه في شركة واحدة، وفي عام 1988م، كانت النقلة الثانية في مسيرته بتحويله إلى شركة مساهمة سعودية عامة.

كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي

وعبر موقعنا، نجيب عن سؤال: “كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي إلكترونيا؟”، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الذين يرغبون في إنجاز هذه الخدمة دون التوجه إلى أحد مقرات المصرف، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع المصرف على الإنترنت.

ثم تسجيل دخول الحساب، باسم المستخدم وكلمة المرور.

يلي ذلك، الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، نكتب رقم البطاقة الخاصة بالصراف.

ويجب بعد ذلك، كتابة الرقم السري للبطاقة.

كما يجب تسجل آخر 7 أرقام للحساب، ثم اختيار خدمة الجوال.

علينا بعد ذلك، إعادة إدخال كلمة المرور لعرض معلومات الحساب، ثم ننقر “استمرار”.

أخيرًا، نستطيع الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بحساب العميل ومن بينها رقم حسابه.

معرفة الرقم الخاص بحساب العميل في alrajhi عبر الصراف