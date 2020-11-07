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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة، كما سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات تسجل 1.141 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-07
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة، كما سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
02:09 PM
إجمالي عدد المتعافين من الفيروس يبلغ 137.608
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة، كما سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.
، الإمارات تسجل 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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