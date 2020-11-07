شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجهات الأمنية ترصد مخالفي الإجراءات الوقائية في منتزهات القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الجائحة في منتزهات منطقة القصيم.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه تم إغلاق بعض المخططات السكنية التي تقصد من أجل التنزه خصوصًا في الفترة المسائية، كذلك إغلاق لبعض المنتزهات البرية المعروفة والمهرجانات التي لوحظ فيها كثرة التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وقال تركي محارب، المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن الحملات التوعوية مستمرة لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية ومدى التزام جميع فئات المجتمع في تطبيقها، كما يقوم التجمع الصحي بجولات ميدانية مستمرة منذ بداية الجائحة.