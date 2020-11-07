شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات عدم تجديد عقد عمل اقترب من الانتهاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تساءل أحد الأشخاص عن اقتراب انتهاء عقد عمله؛ فهل يرسل طلب استقالة أو فقط إشعار بانتهاء عقده وبرغبته بعدم التجديد. تساءل أحد الأشخاص عن اقتراب انتهاء عقد عمله؛ فهل يرسل طلب استقالة أو فقط إشعار بانتهاء عقده وبرغبته بعدم التجديد. وتنص اللوائح، أنه إذا كان عقدك محدد يجب إخطار صاحب الصلاحية بعدم الرغبة في التجديد وحسب مدة الاشعار المتفق عليها في العقد وإن لم يُتفق على مدة في العقد المحدد فيمكنك عدم الإخطار حتى آخر يوم.

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