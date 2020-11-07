شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة جنوب حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على الروضة جنوب منطقة حائل، اليوم السبت. رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على الروضة جنوب منطقة حائل، اليوم السبت. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن كل من جازان، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، وحائل، ستشهد أمطارا رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

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