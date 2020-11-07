شكرا لمتابعة خبر عن زوجة سفير المملكة في ألمانيا تشاركه مراسم اعتماده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برلين (صدى):

شاركت زوجة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال صور للحظة تقديمه أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأظهرت الصور سعادة السفير وبجانبه حرمه وهي تبدوا سعيدة بتوليه هذا المنصب الرفيع، في ضيافة الرئيس الألماني فرانك فالتر خلال تقديمه أوراق الاعتماد.

وكان السفير نقل لفخامة الرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته وللشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس الألماني السفير عصام بن إبراهيم بيت المال نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.