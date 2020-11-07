شكرا لمتابعة خبر عن المصلح يجيب: ما صحة حديث "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين"؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، صحة الحديث "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين".

وقال المصلح هذا الحديث رواه البيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، ولكن صلاة الضحى من فضائل الأعمال، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانًا، وهذا كافٍ في ثبوت فضيلتها، والأحاديث في ذلك كثيرة.

وأضاف المصلح أن المقصود أن صلاة الضحى فضيلتها ثابتة، وأما الأحاديث التي فيها أنه (من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين) ونحو ذلك، فهذه أحاديث لا تصح.