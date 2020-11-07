شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح طريقة علاج فقدان الشم والتذوق للمتعافين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يستمر بضعة أشهر بعد التعافي من فيروس كورونا نظراً لتأثيره على العصب المسؤول عن الحاستين .

وأكدت " الصحة " أنه لا داعي للقلق حال إستمرار هذا العرض ، ويمكن علاجه بعد مرور أسبوعين على التعافي بالتدريب على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز لعصب الشم كما ورد في عدة دراسات علمية .