شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح طريقة علاج فقدان الشم والتذوق للمتعافين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يستمر بضعة أشهر بعد التعافي من فيروس كورونا نظراً لتأثيره على العصب المسؤول عن الحاستين .
وأكدت " الصحة " أنه لا داعي للقلق حال إستمرار هذا العرض ، ويمكن علاجه بعد مرور أسبوعين على التعافي بالتدريب على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز لعصب الشم كما ورد في عدة دراسات علمية .
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" توضح طريقة علاج فقدان الشم والتذوق للمتعافين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.