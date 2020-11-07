شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف المتحدث لمصاب بالفيروس لمدة 15 دقيقة على مسافة متر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس قسم الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور علاء العلي، اليوم السبت، عن موقف المتحدث لمصاب بفيروس كورونا المستجد لمدة 15 دقيقة على مسافة متر.

وأوضح الدكتور علاء العلي، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، أن الشخص الذي يتعامل مع حالة إصابة مؤكدة لمدة 15 دقيقة مع التزام الطرفين بكافة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة متر، لا يُعتبر مخالطًا.

وأشار إلى أن فترة الحجر للمخالطين يجب أن تبدأ خلال يومين من تاريخ تأكيد إصابة الحالة التي تم الاختلاط بها، كما أكد أنه عند مخالطة الحالات المؤكدة يجب بدء فترة الحجر، بغض النظر عن ظهور الأعراض على المخالط وعمره.