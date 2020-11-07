فيديو.. سباق بين شاحنات على طريق ينبع - المدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاحنات تتسابق، في طريق ينبع _المدينة معرضين حياة قائدي المركبات للخطر.
وبين الفيديو لحظة تسابق ثلاثة شاحنات علي طريق سريع، معرضين حياتهم للخطر، نظرا لتجاوزهم السرعة.
وطالب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر من الجهات المعنية بتطبيق قواعد المرور على المخالفين لحماية أرواح قائدي المركبات.
وفي وقت سابق، وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة يعد من الممارسات الخاطئة المخالفة لنظام المرور، والتي تهدد السلامة العامة على الطرق.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن إجراء سباق المركبات على الطرق العامة أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح يعد مخالفة مرورية.
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