شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مجمع طبي بتعويض مواطن بـ 63 ألف ريال لإلحاق الضرر بأسنانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ألزم حكم قضائي مجمع طبي لتجميل الأسنان بتعويض مواطن بمبلغ 63 ألف ريال، وذلك بعدما تقدم بشكوى إلى الهيئة الطبية الشرعية يتهم فيها المجمع والطبيب المعالج بإلحاق الضرر بأسنانه. ألزم حكم قضائي مجمع طبي لتجميل الأسنان بتعويض مواطن بمبلغ 63 ألف ريال، وذلك بعدما تقدم بشكوى إلى الهيئة الطبية الشرعية يتهم فيها المجمع والطبيب المعالج بإلحاق الضرر بأسنانه. وأوضحت مصادر أن الهيئة الشرعية وجهت المجمع الطبي والجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر الذي أصبح نافذاً بعد سفر الطبيب، كون المجمع المسؤول عنه.

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