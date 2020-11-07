تطوير التعليم القابضة تعلن وظائف إدارية وصحية في مركز الأمير سلطان

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تعلن شركة تطوير التعليم القابضة (شركة حكومية) عن توفر وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء للعمل في (مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض) على النحو التالي:
– منسق إداري (Administrative Coordinator)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (أي تخصص إداري) مع خبرة سنتين في الأعمال المكتبية لحملة الدبلوم، ولحملة البكالوريوس (لا يتشرط الخبرة).
– أخصائي علاج نطق وتخاطب (Speech and Language Pathologist)
المتطلبات: بكالوريوس (علاج نطق وتخاطب) مع سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أخصائي علاج وظيفي (Occupational Therapy Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس (علاج وظيفي) مع سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أخصائي سمعيات (Audiologist)
المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات) ويفضل سنة خبرة أو تدريب في مستشفى أو مركز تأهيل ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
نبذة عن الشركة:
شركة تطوير التعليم القابضة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜاﻣﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، تأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 4 نوفمبر 2008م. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وتعتبر الذراع الأساس لوزارة التعليم لتنفيذ برامج تطوير التعليم العام تماشًيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3c6vsqZ
Source wadhefa
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