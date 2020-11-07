فورتنايت في طريقها إلى أجهزة آبل لكن بطريقة ملتوية

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شهدت شركة إيبك مرحلة حرجة في الفترة الماضية بعد صراعها مع آبل حول النسبة التي يتم اقتطاعها من المدفوعات للعبة فورتنايت على متجر التطبيقات، ما تسبب في تجميد اللعبة على المتجر لمستخدمي آيفون وآيباد وذهاب الطرفين إلى المحاكمة التي دعمت قرار آبل وحقها في اتخاذ إجراءات مماثلة، لتجد إيبك نفسها غير قادرة على العودة للمتجر بأي طريقة مباشرة، لكن الآن يبدو أن الأمور ستتغير عبر خدمة إنفيديا GeForce.

فوفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، بي بي سي، ستعود لعبة فورتنايت لأجهزة آبل لكن بطريقة ملتوية غير مباشرة.

ويؤكد التقرير بأن فورتنايت ستكون ضمن قائمة الألعاب المتاحة على خدمة ألعاب إنفيديا السحابية GeForce التي ستُطلق نهاية العام الحالي.

وتستعد إنفيديا بحسب التقرير إلى إطلاق خدمتها السحابية لتعمل عبر متصفح سفاري وبالتالي تتيح للجميع لعبها من خلال المتصفح نفسه.

ويؤكد التقرير أن خدمة ألعاب إنفيديا السحابية المزمع إطلاقها نهاية العام ستحمل مجموعة ألعاب معروفة يمكن تجربتها على مختلف الأجهزة.

ستعمل الخدمة عبر المتصفحات بما يشمل متصفح سفاري، ما يجعل أي مستخدم قادر على تشغيل اللعب من أي مكان على الحواسيب المحمولة، الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية دون الحاجة لتثبيت اللعبة نفسها على الجهاز.

وتعتبر خطوة إنفيديا طبيعية لإطلاق خدمتها عبر المتصفحات كون آبل منعت شركات مثل مايكروسوفت من إطلاق تطبيقات لخدمات مماثلة مثل XCloud، وبالتالي قتل أي فرصة للاستمتاع بخدمات الألعاب السحابية من خلال تطبيقات متجر البرامج، ما يجعل من الحل الوحيد للوصول لها من خلال المتصفحات مثل سفاري وكروم وغيرها.

على كل، بينما احتجت إيبك على آبل لاقتطاع عائدات من فورتنايت ستضطر الآن لدفع مبالغ لشركة إنفيديا للانضمام لخدمة GeForce.

يُشار أن إنفيديا تعاونت مع إيبك “Epic Games” لدعم فورتنايت بمرئيات مذهلة بفضل تقنيات تتبع الأشعة قبل أسابيع.

Source tech-wd

