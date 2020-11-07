أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام

كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد (1966) والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة، منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

وقال مدير الإدارة، صلاح العبدلي، إن الإدارة تلقت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة، تنوعت ما بين (58857) بلاغاً لاسلكياً و(23789) مكالمة هاتفية بمتوسط (34) بلاغًا يوميًا، إضافة إلى ما يزيد على (1000) بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة، كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات.

يذكر أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها.

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