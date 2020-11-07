«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار بمناطق عدة خلال الساعات القادمة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، حالة الطقس اليوم السبت على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري –عبر تويتر- إنّه متوقع تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل في بعض السحب إلى غزيرة وتصحب بالبرد، وذلك خلال نهار ومساء اليوم السبت وحتى نهار غد الأحد.

وأشار الصخري إلى أنّ هطول الأمطار بمنطقة حائل، يشمل: نواحي الحايط والحليفة والسليمي والنحيتية والبعايث وسميراء والوهيبية والعظيم وعقلة بن طوالة وعقلة بن داني والروضة والغزالة، مضيفًا أنَّ فرصة هطول الأمطار تمتد إلى: الشنان وفيد والأجفر وبقعاء.

وفي منطقة القصيم، تشمل الحالة المطرية: نواحي النقرة والجفن والحيسونية وعقلة الصقور وعريفجان ساحوق والطرفية الغربية والبصيري، وتمتدّ الفرصة إلى النبهانية وغربها نواحي عطا وعطي، وكذلك نواحي الفوارة والهبيرية والجرير الشمالي والنمرية والمحلاني، كما أنَّ الفرصة محتملة أيضًا نواحي: الفويلق والنجبة والقوارة والأسياح وقبه.

وأشار الصخري إلى أنَّ فرصة هطول أمطار قد تمتد ليلًا إلى رفحاء ولينة وغرب حفر الباطن.

وفي منطقة المدينة المنورة، تشمل: نواحي المهد والضميرية وجنوب إلى شرق محافظة الحناكية نواحي الهميج وصخیبرة وبلغة والحسو.

وفي منطقة مكة المكرمة، تشمل: نواحي محافظة رابغ وشرقها وكذلك نواحي جدة وشرقها؛ ونواحي محافظات وقرى شمال مكة وجنوبها، وقد تشمل الفرصة مدينة مكة، وتشمل كذلك مرتفعات تهامة ومحافظات الطائف وميسان وأضم، وشرق محافظتي الليث والقنفذة، كما أن الفرصة محتملة نواحي تربة ورنية والخرمة.

وأضاف الصخري، أنّ الحالة المطرية المتوقعة قد تشمل أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

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