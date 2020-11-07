«تقويم التعليم» تحدد وثيقة رسمية لحضور الاختبار المحوسب عند فقد بطاقة الهوية

ردًّا على استفسار طالبة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه في حال فقد بطاقة الهوية يجوز للطالب دخول الاختبار المحوسب بجواز السفر. وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من طالبة بهذا الخصوص: «نعم.. يمكنك الدخول بأصل جوازك الشخصي». وقالت الطالبة في استفسارها، إن موعد اختبارها المحوسب الأسبوع القادم، لكنها فقدت بطاقة الهوية، فهل يمكن دخول الاختبار بجواز السفر؟ اقرا أيضًا: «التخصصات الصحية» و«تقويم التعليم» تبحثان التعاون المشترك

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