بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم توزيع الأب التركة أثناء الحياة

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم توزيع الأب الميراث على أبنائه أثناء حياته؛ خوفًا من حدوث مشاكل عقب وفاته.

وقال الشيخ السبر، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنّه لا بأس بذلك، بشرط أن يقسم التركة وفقًا لما نصَّ عليه كتاب الله؛ فالزوجة لها الثمن، وبالنسبة للأبناء والبنات فللذكر مثل حظ الانثيين، موضحًا أنه ما دامت نيّته قطع النزاع بين الورثة فسوف يُؤجَر على ذلك.

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