مركز الحرب الفكرية يوضح أهمية «الحوار الفعال» في حماية النشء من التطرف

حدد المسؤولين عن هذه المهمة
أوضح مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أهمية الحوار الفعال في حماية النشء من التطرف، مشيرًا على دور الأسرة والمدرسة في ذلك.
وذكر المركز –عبر تويتر- أن الحوار «الفعّال» من بين أهم الطرق لترسيخ الوعي بقيم الدين الحق وتحصين النشء من مخاطر التطرف.
وأشار المركز إلى أن من يقوم بهذه المهمة المحورية، هو «الأسرة» و«المدرسة» و«منصات التأثير الديني والاجتماعي»، موضحًا أنه «لكفاءة الأداء لا بد من التنسيق الفاعل بين الأسرة والمدرسة».
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