«توكلنا» يُذّكر بخدمة الإبلاغ عن التجمعات المخالفة لإجراءات كورونا

جدد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، التذكير بتوافر خدمة للإبلاغ عن التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّه يقوم بتحويل البلاغ للأمن العام لاتخاذ اللازم.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين، بأنّه: عند ملاحظة تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، فإنَّ «توكلنا» (عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق على الأجهزة الذكية) يوفّر خدمة تقديم بلاغ عن المخالفة.

وأشار تطبيق «توكلنا» إلى أنّه سيتم إحالة البلاغ إلى الأمن العام لعمل اللازم.

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