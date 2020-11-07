شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيساً لمعهد المواصفات للدول الإسلامية حتى نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

- عمومية المعهد توافق على تأجيل الانتخابات وتناقش عضوية 3 دول

وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تأجيل انتخابات المعهد، كما وافق مجلس إدارة المعهد على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي حتى نهاية 2021م.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور سعد بن عثمان القصبي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد التي عقدت افتراضياً بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و 3 دول أخرى بعضوية مراقب، بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.

كما شاركت المملكة في الاجتماع بوفد ترأسه المهندس سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة، وناقش الاجتماع عدة مواضيع هامة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها بالمعهد أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حالياً. وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021م .

كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد وهي اليمن وتشاد و بنغلادش. إلى جانب ذلك، أقر المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمعهد الاسلامي للفترة 2021-2030م، وتقرير المدقق المالي الخارجي (2019) وموازنة عام 2021م، وحصة مساهمات الدول لنفس العام.

يشار إلى أن المملكة قد تم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة (2018- 2020)، وبهذا القرار فسوف تمتد رئاسة المملكة للمجلس حتى نهاية العام المقبل 2021م.