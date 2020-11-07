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غداً.. التعامد الأخير للقمر على الكعبة هذا العام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن يوم غد الأحد، ستشهد مكة المكرمة تعامد القمر على الكعبة وهو التعامد الأخير لهذا العام.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تشهد مكة المكرمة صباح غدٍ الأحد تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 06:07:05 صباحاً.
وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التعامد للقمر على الكعبة، هو الخامس والأخير خلال العام 2020م.
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