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بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمصر
تشمل تصويت المصريين في 13 محافظة
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأت اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة وتستمر إلى يوم غد، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا .
وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ29.4 مليون ناخب في المرحلة الثانية من الانتخابات.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2084 مرشحاً في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحاً أساسياً.
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