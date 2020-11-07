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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:45 PM
تشمل عدداً من المحافظات حتى 9 مساءً"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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