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انطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة وتستمر إلى يوم غد، في ظلّ إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشدّدة للوقاية من فيروس "كورونا".
وفتحت اللجان الفرعية، البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا؛ لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ 29,4 مليون ناخب في المرحلة الثانية من الانتخابات.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2,084 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما يبلغ عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:12 PM
في ظلّ إجراءات أمنية مكثفة.. ووسط تدابير للوقاية من "كورونا"بدء تصويت المصريين في انتخابات "النواب" داخل 13 محافظة
انطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة وتستمر إلى يوم غد، في ظلّ إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشدّدة للوقاية من فيروس "كورونا".
وفتحت اللجان الفرعية، البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا؛ لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ 29,4 مليون ناخب في المرحلة الثانية من الانتخابات.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2,084 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما يبلغ عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا.
، بدء تصويت المصريين في انتخابات "النواب" داخل 13 محافظة ،
المصدر : الخليج 365
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