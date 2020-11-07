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المسند يتوقع زخات من المطر ورياحاً نشطة على عدة مناطق
اليوم الثاني للحالة المطرية الثانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق.
وقال المسند، في تغريدات عبر “تويتر”: “اليوم الثاني للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء (محدودة) من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم وحائل ورفحاء .. هذا والله أعلم”.
وتابع المسند “متوقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة في الوسطى والشرقية، في حين تكون شرقية إلى شمالية شرقية نشطة في الحدود الشمالية والجوف. .. هذا والله أعلم.
ونشر المسند قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم.
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