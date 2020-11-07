فيديو.. البيئة توضح الفرق بين استهلاك الحطب المحلي ‏والمستورد

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة الاحتطاب من ‏الشجر المحلي لما له من آثار مدمرة على البيئة، إذ يهدد باندثار ‏الغطاء النباتي.‏

وأوضحت عبر رسالة توعوية خلال مقطع فيديو، أظهرت فيه ‏الفرق بين الحطب المحلي والمستورد، ولماذا الدعوة لشراء ‏المستورد، مبينة أنه يتم اقتطاعه من غابات بها مئات الآلاف من ‏الأشجار، أما في المملكة فعدد الأشجار قليل ومهددة بالانقراض.‏

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار فهي مصدر أساسي ‏للرعي والاستظلال، أما في البيئات الغنية بالغابات فهي مصدر ‏مكمل، كما أن نموها إلى ارتفاع 5 أمتار يأخذ 3 سنوات، في حين ‏يأخذ في المملكة 15 سنة.‏

وأكدت أن كلا الحطبين متقاربان في الرائحة وقوة الاشتعال، ‏لكن احتطابهم يختلف في العواقب والتداعيات.‏

