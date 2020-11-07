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فيديو.. البيئة توضح الفرق بين استهلاك الحطب المحلي والمستورد
الاحتطاب المحلي يدمر البيئة والغطاء النباتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة الاحتطاب من الشجر المحلي لما له من آثار مدمرة على البيئة، إذ يهدد باندثار الغطاء النباتي.
وأوضحت عبر رسالة توعوية خلال مقطع فيديو، أظهرت فيه الفرق بين الحطب المحلي والمستورد، ولماذا الدعوة لشراء المستورد، مبينة أنه يتم اقتطاعه من غابات بها مئات الآلاف من الأشجار، أما في المملكة فعدد الأشجار قليل ومهددة بالانقراض.
وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار فهي مصدر أساسي للرعي والاستظلال، أما في البيئات الغنية بالغابات فهي مصدر مكمل، كما أن نموها إلى ارتفاع 5 أمتار يأخذ 3 سنوات، في حين يأخذ في المملكة 15 سنة.
وأكدت أن كلا الحطبين متقاربان في الرائحة وقوة الاشتعال، لكن احتطابهم يختلف في العواقب والتداعيات.
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