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إقالة محافظ البنك المركزي التركي بسبب انهيار الليرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت الصحيفة الرسمية التركية فجر اليوم السبت بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي “مراد أويسال” من منصبه، وعيَّن مكانه وزير المالية السابق ناجى إقبال.
وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي، على خلفية الهبوط القياسي لليرة التركية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن الليرة التركية هبطت بما يصل إلى 1.7% إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأمريكية.
يأتي ذلك فيما يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأمريكية التي أُجريت يوم الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة، فيما سجلت الليرة 8.52 أمس الجمعة.
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