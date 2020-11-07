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الحصيني يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق حتى صباح الأحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: إن الحالة المتوقعة تبدأ من اليوم السبت وتستمر حتى صباح (الأحد)، وتشهدها أجزاء من مناطق من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
ولفت إلى أن سقوط الأمطار سيمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والشمالية والقصيم وشمال الشرقية، مع هبوب رياح على أجزاء من وسط وغرب وشمال الشرقية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جازان، عسير، الباحة).
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