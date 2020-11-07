2020-11-07

بيان من جامعة بيشة حول تعاونها مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية

متابعات الخليج 365 - بيشة

أكدت جامعة بيشة، اليوم السبت، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاونها مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية على إحدى وظائف التعاون المعلن عنها في محرم الماضي بالرغم من تقدم مواطنات على نفس هذه الوظيفة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن عضوة هيئة التدريس المتعاونة تحمل مؤهل الدكتوراه في التخصص الدقيق المعلن عنه، ولم يتقدم أي من المواطنات اللاتي يحملن نفس المؤهل في التخصص المتاح.

وأكدت أن الجامعة تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلبتها تحقيقًا لرفع جودة العملية التعليمية.

وأبانت أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي إساءة أو تضليل، علمًا بأن المفاضلة على الوظائف المتاحة تتم بشفافية عالية، كما يمكن الاطلاع على إجراءاتها لمن رغب في ذلك عن طريق التواصل مع مركز خدمة المستفيدين.

