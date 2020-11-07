تويتر يضع علامة تحذير على تغريدات ديمقراطيين زعمت فوز بايدن

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

وضع موقع التدوينات القصيرة “تويتر” علامة تحذير على عدد من تغريدات الديمقراطيين التي زعمت فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية “جو بايدن” بالسباق الرئاسي 2020.

وقال مصدر مطلع على إجراءات “تويتر” – في تصريح لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم السبت – إن الموقع اتخذ إجراءات ضد عدد من الديمقراطيين والسياسيين والنقاد الذين نشروا تغريدات بمعلومات خاطئة حول الانتخابات وادعاءات سابقة لأوانها بالفوز.

في سياق متصل، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، الديمقراطي جو بايدن، اليوم السبت، إنه لن يعلن الفوز لكنه واثق منه، مضيفاً: “سنفوز في نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا.. سنفوز بأريزونا لأول مرة كحزب ديمقراطي منذ 4 عقود”.

وقال بايدن إنه سيفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة، وإنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من ولاية ديلاور.

وأضاف المرشح الديمقراطي الأقرب للبيت الأبيض: “سنضع خطة ومن اليوم الأول لمواجهة جائحة كورونا”، مؤكداً أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة كوفيد-19.

وقال إن لديه تفويضاً بشأن فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

