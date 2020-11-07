، ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128 ،

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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.
وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-07
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.
وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:35 AM
الصين تسجّل 33 إصابة جديدة مقابل 36 في اليوم السابق
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.
وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر مقابل 36 حالة قبل يوم.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128 ،
المصدر : الخليج 365
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