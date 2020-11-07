، كورونا في 4 دول.. البرازيل تتجاوز 162 ألفاً مع 5.6 مليون إصابة والوفيات 162015 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات الجديدة.. 200 في نيجيريا و32 بغينيا و27 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 18862 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 279 حالة وفاة.

وطبقاً لبيانات الوزارة، فقد سجّلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و631181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات، إلى 162015.

غينيا

أعلنت الوكالة الوطنية الغينية للسلامة الصحية، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفا و363 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 73 حالة وفاة.

نيجيريا

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية، تسجيل ، 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفاً و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و155 حالة وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 804 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

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