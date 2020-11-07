شكرا لمتابعة خبر عن فوائد إضافية لخدمة التقديم المسبق للبيان الجمركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة "الجمارك"، اليوم السبت، أنه ‏عبر تقديمك للبيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي، تتطور عملية السيولة النقدية، كما تساعدك في تنمية أعمالك التجارية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك فوائد إضافية لخدمة التقديم المسبق للبيان الجمركي تتمثل في: تفادي رسوم الأرضيات، عدم دفع أي رسوم إضافية للاستفادة من خدمة التقديم المسبق، ضمان سرعة وصول بضاعتك للأسواق، تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.