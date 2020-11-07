شكرا لمتابعة خبر عن "جامعة بيشة" ترد على انتقادات التعاون مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نفت جامعة بيشة صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاونها مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية على إحدى وظائف التعاون المعلن عنها في محرم الماضي، رغم تقدم مواطنات على نفس هذه الوظيفة.

وقالت إن عضوة هيئة التدريس المتعاونة تحمل مؤهل الدكتوراه في التخصص الدقيق المعلن عنه، ولم يتقدم أي من المواطنات اللاتي يحملن نفس المؤهل في التخصص المتاح.

وأضافت الجامعة في بيانها أنها تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلبتها تحقيقًا لرفع جودة العملية التعليمية، مشددة على أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي إساءة أو تضليل، علمًا بأن المفاضلة على الوظائف المتاحة تتم بشفافية عالية.