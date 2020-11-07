شكرا لمتابعة خبر عن موقف مالك المركبة عند نقل الملكية في حال وجود مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت موقف مالك المركبة عند نقل الملكية إذا كان عليها مخالفات .

وأكدت " المرور " أن المخالفات لا تمنع نقل الملكية إلا أن سجل المشتري يجب أن يكون خالياً من المخالفات المرورية .

وأشارت " المرور " أنه يجب لنقل الملكية سريان الإستمارة والفحص الفني ، ويمكن إتمام ذلك من خلال خدمات المركبات في منصة " أبشر " .