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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": إستمرار الأمطار والرياح اليوم على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت إستمرار هطول الأمطار في اليوم الثاني للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم .
وتوقع " المسند " أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء محدودة من جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والقصيم ، وحائل ، رفحاء .
كما حذر " المسند" من رياح جنوبية نشطة في الوسطى والشرقية ، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية نشطة في الحدود الشمالية والجوف .
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