شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": إستمرار الأمطار والرياح اليوم على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت إستمرار هطول الأمطار في اليوم الثاني للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم .

وتوقع " المسند " أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء محدودة من جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والقصيم ، وحائل ، رفحاء .

كما حذر " المسند" من رياح جنوبية نشطة في الوسطى والشرقية ، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية نشطة في الحدود الشمالية والجوف .