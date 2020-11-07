صورة سيلفي حديثة لوزير الثقافة والداخلية تخطف الأنظار

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لفت صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ؛ وزير الثقافة، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ وزير الداخلية الأنظار في أحدث ظهور لهما.

والتقط وزيري الثقافة والداخلية صورة سيلفي حديثه عكست ملامحهم الشابة وابتسامتهما التي خطفت الأنظار سريعًا.

وتفاعل المواطنون مع الصورة بشكل كبير؛ حيث وصف الجميع حكومة المملكة بأنها تحتضن رموز شابة ومبتسمة وناجحة في الوقت ذاته.

Source slaati

