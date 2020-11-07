متحدث “نزاهة”: هكذا تمكن الموظف من اختراق النظام الإلكتروني لـ”هدف” وحول 39 مليون ريال لحسابه

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، اليوم الجمعة، كيفية استغلال الموظف الذي جرى ضبطه لإحدى الثغرات في النظام الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية “هدف” وصرف مبلغ 39 مليون بطريقة غير نظامية.

وقال خلال حديثه لقناة الإخبارية، إن المتهم استغل ثغرة في النظام الإلكتروني وتمكن من اختراق النظام التقني لـ (هدف) وتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها لمنشآت تجارية، وقام بإعادة صرفها مرة أخرى له بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة له.

وأضاف أن المتهم استغل معرفته وقدرته على اختراق المواقع والأنظمة الإلكترونية في ظل وجودة ثغرة في النظام التقني للصندوق، إضافة إلى وجود قصور في برامج الحماية الخاصة بالنظام، ما أدى إلى ضعف الأمن المعلوماتي والتقني، الأمر الذي سهَل بدوره للمتهم اختراق النظام وتزوير البيانات والاستيلاء على الأموال.

وشدد على ضرورة تطوير الأنظمة التقنية والحماية الإلكترونية للهيئات المختلفة، بما يضمن حمايتها من أي عمليات اختراق، مؤكدًا أن الهيئة أنشأت بالفعل إدارة للرقابة الإلكترونية، على رأس مهامها رصد الثغرات في الأنظمة الإلكترونية والتنسيق مع الهيئات المشمولة لعدم استغلال تلك الثغرات.

وأوضح متحدث “نزاهة” أن الممارسات التي شملتها الجريمة، تمثل مجموعة من الأوصاف الإجرامية تستوجب عقوبات نظامية، مثل الاختراق غير المشروع لنظام تقني والاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى التزوير وغسل أموال من خلال تحويل المتهم هذه المبالغ إلى حسابه البنكي.

يذكر أن “نزاهة” كانت قد كشفت، أمس الخميس، استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني لـ”هدف”، وصرفه أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.

Source akhbaar24.argaam

