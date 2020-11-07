تفادي رسوم الأرضيات وتقليل وقت فسح الشحنة.. “الجمارك” توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق

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أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أمس الجمعة، أن تقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي له فوائد إضافية، إذ إنه يقلل الوقت المستغرق في فسح الشحنة.

وأضافت الجمارك أن السرعة في تقديم البيان المسبق تطور عملية السيولة النقدية، كما تساعد في تنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تفادي رسوم الأرضيات.

وأشارت إلى أن من ضمن الفوائد أيضاً، عدم دفع أي رسوم إضافية، وضمان سرعة وصول البضاعة للأسواق، بالإضافة إلى تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.

Source akhbaar24.argaam

