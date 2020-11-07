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أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أمس الجمعة، أن تقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي له فوائد إضافية، إذ إنه يقلل الوقت المستغرق في فسح الشحنة.
وأضافت الجمارك أن السرعة في تقديم البيان المسبق تطور عملية السيولة النقدية، كما تساعد في تنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تفادي رسوم الأرضيات.
وأشارت إلى أن من ضمن الفوائد أيضاً، عدم دفع أي رسوم إضافية، وضمان سرعة وصول البضاعة للأسواق، بالإضافة إلى تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر تفادي رسوم الأرضيات وتقليل وقت فسح الشحنة.. “الجمارك” توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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