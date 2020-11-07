نقل وثائق واختصاصات وميزانيات الهيئة العامة للثقافة إلى الوزارة

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أقر مجلس الوزراء إلغاء الهيئة العامة للثقافة ونقل كافة مهامها واختصاصاتها إلى وزارة الثقافة.

ونصّ القرار، الذي نشرته اليوم الجريدة الرسمية “أم القرى”، على نقل وثائق الهيئة وعقودها ومرافقها وممتلكاتها ودراساتها إلى وزارة الثقافة، وذلك لحين تولي الهيئات التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء لاختصاصاتها، ثم نقل ما يخص كلًا منها من الوثائق العقود والمرافق والممتلكات.

وتضمن القرار نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة العامة للثقافة للعام المالي 2020 ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه.

Source akhbaar24.argaam

