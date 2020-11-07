بدأت باختراق موقعه حتى اكتشاف ثغرات جوجل.. قصة “الهاكر الأخلاقي” السعودي الذي كرمته شركات عالمية

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كشف المختص بالأمن السيبراني الذي كرمته جامعة فيكتوريا الكندية، حمود بن أحمد الهلماني، بدايته مع الثغرات الإلكترونية، والتي قادته لأن يكون أحد المنتمين لـ”الهاكر الأخلاقي”.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن بداية انخراطه في هذا المجال كانت عندما تعرض موقعه لعملية اختراق غير شرعية، وهو ما دفعه للبحث عن التقنيات المستخدمة في هذه العمليات لإتقانها.

وأشار إلى أنه استمر في التدرب لسنوات طويلة حتى استطاع العثور على ثغرة في جوجل مستمرة منذ 3 سنوات دون أن يكتشفها أحد، ليحصل بعدها على إشادة من الشركة الأمريكية العملاقة ومكافأة مالية تقديرًا لجهوده.

وقال إن بعض الشركات التقنية العالمية تدفع مبالغ تصل إلى مليون دولار للمبلغين عن اكتشاف الثغرات الأمنية في أنظمتها، مؤكدًا أنه يعمل في الوقت الحالي على فحص أنظمة شركة أبل الأمريكية العملاقة للتأكد من خلوها من الثغرات.

Source akhbaar24.argaam

