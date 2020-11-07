فيديو.. مواصفات الصقور وأنواعها وأبرز المصطلحات

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استعرض مقطع فيديو لنادي الصقور السعودي مواصفات الصقور وأنواعها، وأيضًا أبرز المصطلحات الخاصة بهذه المجال. وتحدث في الفيديو عدد من ملاك الصقور، حيث أكدوا أن الطاروح هو من يقوم بشبك أو اصطياد الصقر المهاجر، أما الشبك فهو استخدام شبكة على إحدى الطرائد الجاذبة للصقور بهدف صيده.

أما الصقارة فهو تدريب الصقر سواء كان ذلك بهدف السباقات أو الصيد، وبالنسبة إلى “الهد” فيعني إطلاق الطير لسباق أو لصيد، و”الصنيع” زيادة وزن الطير. Source almowaten





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