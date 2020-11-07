الأرصاد: أمطار رعدية  اليوم على 8 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق: «حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة».

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ذكرت هيئة الأرصاد أنها ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبًا.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. سقوط الأمطار على منطقة الباحة

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة القنفذة