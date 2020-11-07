عبر البوابة الإلكترونية وليس التطبيق

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير ببعض المعلومات الخاصة بإضافة التابعين إلى حساب المستفيد الرئيس في البرنامج. وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات، أنّه: ـ لا يشترط عمر محدد لإضافة التابعين.

ـ لا يمكن إضافة التابعين من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

ـ أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق حساب المستفيد من خلال الخطوات التالية: «تفاصيل الطلب- بيانات التابعين» ثم إضافة التابعين، والضغط على «إضافة» ثم «حفظ». اقرأ أيضًا: هل صكّ الإعالة ضمن المستندات المطلوبة من الأرملة لإضافة تابعين؟.. «حساب المواطن» يوضح

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كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يُجدد التذكير بإجراءات إضافة التابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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