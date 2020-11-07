الحصيني يتوقع خريطة الأمطار على مناطق عدة خلال الـ36 ساعة القادمة

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، خريطة هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني إن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد؛ وذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية والقصيم وشمال الشرقية، مُشيرًا إلى هبوب رياح على أجزاء من وسط الشرقية وغربها وشمالها.

وأوضح الحصيني أن الأمطار تهطل على العراق والإمارات وعمان، لافتًا إلى أن الحالة ستنتهي صباح الأحد.